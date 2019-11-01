تظاهرات حاشدة في انحاء العراق تطالب باسقاط الحكومة والبرلمان

اعتبرت المرجعية الدينية في العراق بزعامة علي السيستاني في ساعة متأخرة من الليلة الماضية “أن المشاركة في التظاهرات السلمية حقٌّ لجميع العراقيين”.

احتشد مئات الآلاف من المتظاهرين في مناطق متفرقة من العراق الجمعة لليوم الثامن على التوالي لتأكيد مطالبهم في إسقاط الحكومة وحل البرلمان وتعديل بنود في الدستور العراقي.

ومنذ الليلة الماضية وحتى الآن، توافد آلاف من المتظاهرين لينضموا الى ساحات التظاهر والاعتصام في ساحة التحرير ببغداد وفي الساحات الاخرى في عدد من المحافظات، حاملين فقط أعلام العراق ويهتفون بشعار واحد هو إسقاط الحكومة العراقية الحالية وحل البرلمان وتعديل فقرات في الدستور العراقي.

وأعلنت المرجعية الدينية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني في ساعة متأخرة من الليلة الماضية “أن المشاركة في التظاهرات السلمية حقٌّ لجميع العراقيين”.

وذكر مصدر مسؤول في مكتب السيستاني في بيان صحافي “أن المرجعية الدينية إذ توكّد أن المشاركة في التظاهرات السلمية حقٌّ لجميع العراقيين فإنّها تُشدّد على ضرورة عدم استغلال اسمها أو رفع صورها من قبل أيّ مجاميع مشاركة في المظاهرات من انصار القوى السياسية أو غيرهم”. وأكد المصدر على دعم المرجعية الدينية ” وتأييدها للمطالب الإصلاحية للمتظاهرين السلميين وعدم تفريقها بين أبنائها المطالبين بالإصلاح على اختلاف توجهاتهم”.

وتشهد بغداد والمدن الاخرى التي تشهد مظاهرات احتجاجية اجراءات امنية مشددة وانتشار كثيف للقوات الامنية التي أقامت نقاط تفتيش لمنع تدفق أعداد جديدة من المتظاهرين لكنها تواجه صعوبة كبيرة بسبب العدد الكبير من المتظاهرين الذين يصرون على الوصول إلى ساحة التظاهر .

وبحسب متظاهرين “فإن أعدادهم اليوم الجمعة تفوق كل أيام الأسبوع كونه يوم عطلة أسبوعية وأن أعدادا كبيرة اكتظت بهم ساحة التحرير منذ منتصف الليلة الماضية وحتى صباح اليوم”.

وذكر الشهود في اتصالات هاتفية “أن القوات الأمنية تواجه صعوبات كبيرة في منع تدفق أعداد جديدة إلى ساحات التظاهر رغم نشر أعداد كبيرة من القوات الأمنية في الأزقة والشوارع”.

ولم تمنع التطمينات التي أعلنها الرئيس العراقي برهم صالح الخميس، القاضية بتغيير الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة وتعديل فقرات بالدستور العراقي التي لا تنسجم مع الواقع العراقي الجديد من مواصلة التظاهرات الاحتجاجية لليوم الثامن على التوالي.

