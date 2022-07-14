تظاهرات فلسطينية ضد زيارة بايدن وخلافات مع عباس منعت اصدار بيان مشترك

افادت تقارير اعلامية غربية ان خلافات بين القيادة الفلسطينية ورئيس الولايات المتحدة الزائر جو بايدن حالت دون اصدار بيان مشترك، فيما دعت مؤسسات وتنظيمات فلسطينية للتظاهر ضد زيارة بايدن ودعو الرئيس محمود عباس للامتناع عن مقابلته.

خلافات فلسطينية اميركية

ووفق ما نقلت شبكة بي بي سي البريطانية فأن خلافات بين الطرفين الفلسطيني والأمريكي حالت دون إصدارهما بيانا مشتركا أمام وسائل الإعلام ،في ختام اللقاء المرتقب بين الرئيسين محمود عباس ونظيره جو بايدن، بسبب اللغة السياسية لدى الطرفين.

وكان موقع واي نت العبري قد نقل عن مصادر لم يسمها القول إن الفريق الأمريكي المنسق لزيارة بايدن "طلب من الرئيس عباس أن يعلن في بيان أن التطبيع العربي الإسرائيلي سيسهم في حل القضية الفلسطينية وسيسهل بدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل".

أشار الموقع إلى أن الرئيس عباس رفض بالمطلق الطلب الأمريكي.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صباح يوم غدٍ الجمعة، مستشفى أوغستا فيكتوريا في القدس الشرقية، للقاء مجموعة من مدراء المستشفيات، التي تعتبر حجر الزاوية في نظام الرعاية الصحية الفلسطيني، وسوف يتوجه بعد ذلك للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم.

تغطية صحفية: "وقفة وسط رام الله رفضاً لزيارة بايدن لفلسطين".. ما رسائل الفصائل والمتظاهرين؟#فلسطين_ترفض_بايدن pic.twitter.com/fFuwySrxpg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 14, 2022

وقال مكتب الشؤون الفلسطينية التابعة للسفارة الأمريكية في القدس إن زيارة بايدن "تأتي للتأكيد على دعمه القوي لحل الدولتين، مع تدابير متساوية للأمن والحرية والفرص للشعب الفلسطيني".

بيان مشترك لتيارات وقوى سياسية كويتية:

لا للمخططات الصهيونية الأمريكية… لا للتطبيع والتحالف مع الكيان الصهيونيhttps://t.co/eL6WC0PVeU pic.twitter.com/SIe6Z5nikP — الحركة التقدمية الكويتية (@altaqadomia) July 13, 2022

دعوات للتظاهر

الى ذلك دعت قوى سياسة وشعبية فلسطينية إلى تنظيم سلسلة تظاهرات ووقفات احتجاجية في المدن الفلسطينية، ضد زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للأراضي الفلسطينية.

وأكدت الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، أن "زيارة بايدن هدفها خدمة الاحتلال الإسرائيلي ومصالحه في المنطقة، ومحاولة ابتلاع ثروات الدول والشعوب العربية لصالح كيان الاحتلال".

أعلنت مجموعة من النشطاء الفلسطينيين عن إطلاق مظاهرة مساء اليوم، في دوار المنارة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ودعت لجنة التنسيق الفصائلي وفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة بيت لحم المواطنين للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية ضد "السياسة الأمريكية في المنطقة والانحياز الأمريكي لدولة الاحتلال" يوم غد الجمعة تزامناً مع زيارة الرئيس الأمريكي للمدينة.

وقالت الشرطة الفلسطينية إنها سوف تنشر ما يقارب 1500 شرطي وعنصر أمن، وسوف يتم إغلاق الطرق الرئيسية في مدينة بيت لحم حتى انتهاء الزيارة.

وقفة على دوار المنارة وسط رام الله؛ رفضاً لزيارة بايدن.



تصوير: زيد عطايا pic.twitter.com/OV7g5IGKXF — حراس Hurras (@huraasnet) July 14, 2022

ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام حزب الشعب، بسام الصالحي، الرئيس محمود عباس لقطع اللقاء مع الرئيس الأمريكي وإعلان الرفض الفلسطيني لأهداف هذه الزيارة التي وصفها ب"المشبوهة" بعدما عبرت عنه بإعلان القدس، وما تضمنه بشكل خاص حول الشأن الفلسطيني.

تزامنًا مع زيارة بايدن... لافتات في شوارع رام الله وبيت لحم:

"الرئيس بايدن هذا فصل عنصري"! pic.twitter.com/L9eb836a2C — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) July 14, 2022

وقال الصالحي في بيان له، إن "الولايات المتحدة تمثل عائقا رئيسيا أمام تحرر الشعب الفلسطيني بدعمها المتواصل للاحتلال والتواطؤ مع مخططاته وبمحاربتها المستمرة لحركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني"