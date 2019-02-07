ناشطون قالوا إن قوات الأمن فرقت التظاهرات التي خرجت في مناطق بالخرطوم

خرجت تظاهرات الخميس في مختلف مدن وولايات السودان تلبية لدعوات أطلقتها في وقت سابق نقابات مهنية وأحزاب معارضة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بتنحي الرئيس عمر حسن البشير.



وبث ناشطون سودانيون تسجيلات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي، قالوا إنها لمظاهرات انطلقت من منطقة السوق العربي في العاصمة الخرطوم تحت شعار (موكب ضحايا المعتقلات والتعذيب).

وفي وقت لاحق، قال ناشطون إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على تفريق المتظاهرين بكثافة صوب المحتجين الذين انتشروا في شوارع الخرطوم.



وأفاد الناشطون أن مئات المتظاهرين تجمعوا في أكثر من منطقة "بالسوق العربي وشارع الحرية"، وسط العاصمة، ورددوا هتافات تطالب بسقوط النظام".



وكان تجمع المهنيين السوداني دعا إلى الحشد لتظاهرات انطلاقا من عدة نقاط في العاصمة الخرطوم، باتجاه القصر الجمهوري، وأكد في بيان له على "سلمية المواطن"، مطالبا "الثوار بتوثيق تاريخ ومكان المواكب وتصويرها".



ومنذ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال قمع من قبل قوات الأمن أسفرت عن سقوط 31 قتيلا وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 50 قتيلا.