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تظاهرة أمام البيت الابيض احتجاجا على إعلان ترامب حالة الطوارىء

تظاهرة أمام البيت الابيض احتجاجا على إعلان ترامب حالة الطوارىء
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