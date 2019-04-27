تظاهرة جديدة في ليبيا ضد حفتر وفرنسا

تظاهر آلاف من الليبيّين الذين ارتدى بعضهم سترات صفراء، مجدّدًا في الميدان الرئيسي بطرابلس الجمعة، للتنديد بالهجوم العسكري الذي يشنّه المشير خليفة حفتر وفرنسا التي يتّهمونها بدعمه.

وكانت تجمعات مماثلة قد خرجت يومي الثلاثاء والجمعة المنصرمين في ساحة الشهداء في العاصمة الليبية وارتدى المشاركون فيها السترات الصفراء التي تشكل رمزا لحركة الاحتجاج التي تشهدها فرنسا منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ضد حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقد عبّر مؤيّدو القوّات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا عن معارضتهم لحفتر الذي أطلق في الرّابع من نيسان/أبريل هجومًا على طرابلس، حاملين أعلام ليبيا بألوانها الحمراء والسوداء والخضراء وهاتفين “ليبيا! ليبيا!”.

ويشهد جنوب العاصمة الليبيّة اشتباكات عنيفة منذ ذلك التاريخ بين قوّات حكومة الوفاق الوطني و”الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر. وأدّت المعارك إلى مقتل 278 شخصًا على الأقلّ وإصابة 1332 ونزوح 38900 آخرين، حسب الأمم المتحدة.

ويتّهم مؤيّدو حكومة الوفاق الوطني، حفتر بأنّه يُريد إقامة “ديكتاتوريّة عسكريّة”.

وحمل المتظاهرون صوراً للمشير حفتر كُتب عليها “مطلوب”، وأُخرى مشطوبة بعلامةٍ حمراء لكلّ من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اللذين يدعمانه.

كما داسوا وأحرقوا صورةً للرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك علمًا فرنسيًا ورقيًا، بحسب مشاهدات صحافيّين في وكالة فرانس برس.

وكُتب على عددٍ من اللوحات بالفرنسيّة “فاجأنا موقف فرنسا من هجوم طرابلس”.

ويتّهم المتظاهرون فرنسا بدعم هجوم حفتر، وهو ما تنفيه باريس.

وقال متظاهر يُدعى جمال لفرانس برس “أريد أن أقول لماكرون ألا يمسّ ليبيا. وأطلب من أصدقائنا في فرنسا، عشّاق الحرّية، مساعدتنا. ماكرون يدعم الميليشيات، يدعم حفتر، وأطفالنا يموتون كلّ يوم”.

وقال أبو عمر “نحن أبناء طرابلس. وهُنا أبناء ليبيا الذين أتوا لكي يبعثوا رسالة، ليقولوا لا للنظام العسكري، لا لهجوم حفتر. لقد قمنا بثورة (في عام 2011) لتكون لدينا حكومة مدنيّة”.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام معمّر القذافي العام 2011.

(أ ف ب)