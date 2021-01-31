تظاهرة حاشدة في بغداد: "لن نستسلم".. صور

شهدت العاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد، تظاهرة حاشدة شارك فيها أعداد كبيرة من الخريجين وحملة الشهادات العليا.

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وقال شهود عيان، إن "المئات من الخريجين وحملة الشهادات العليا خرجوا بتظاهرة كبيرة صباح اليوم في منطقة العلاوي وسط بغداد، ورفعوا شعار

(نحن شرائح كتب عليها الظلم فقررنا أن لا نستسلم .. ثورة بغداد)

احتجاجا على عدم توفير فرص العمل لهم"

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وأضاف، أن "المتظاهرين طالبوا بتوفير فرص العمل وإنصافهم في ذلك، وأكدوا أيضا أنهم سيستمرون في تظاهراتهم لحين تحقيق مطالبهم".

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