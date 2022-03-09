تظاهرة حاشدة في سوريا دعما لروسيا (صور وفيديو)

شهدت محافظة حمص السورية الاربعاء، تظاهرة حاشدة شارك فيها الاف الطلاب دعما للهجوم العسكري الذي تشنه روسيا في أوكرانيا.

وقال مدير جامعة البعث عبد الباسط الخطيب إن نحو 20 ألف طالب وطالبة اضافة الى أساتذة الجامعة وممثلي الهيئات العامة من الجامعة شاركوا في التظاهرة التي رفعت خلالها الاعلام الروسية والسورية.

واوضح الخطيب ان تنظيم التظاهرة جاء "لدعم الإجراءات الروسية في أوكرانيا، تضامنا مع القوات المسلحة الروسية ودعما لرئيس روسيا فلاديمير بوتين".

وتابع ان "روسيا وقفت معنا، لذلك نحن وراء روسيا. هذا واجبنا وهذا أقل ما يمكننا القيام به الآن".

وشكر الخطيب القوات المسلحة الروسية على "العمل الذي قامت به روسيا وقواتها المسلحة على أراضي سوريا ضد الإرهاب الدولي".

من جهتها قالت رئيسة المجلس التنسيقي للمهاجرين الروس في سوريا، أناستاسيا كوليسكينا، "إن روسيا دعمت سوريا في الأوقات الصعبة. واليوم تقف سوريا إلى جانب روسيا على نفس الجبهة ضد الإمبريالية العالمية، وضد السياسة الاستعمارية للولايات المتحدة وأوروبا، التي تشن حروبا على أراض أجنبية، بالوكالة بمساعدة الإرهابيين والخونة.أنا على ثقة من أن الحقيقة ستنتصر. روسيا وسوريا - معا وسيكون النصر لنا".

وأشارت إلى أن سوريا "تعرف عن كثب ماهية الإرهابيين.. سوريا عانت وتعرف مدى صعوبة القتال في ظروف تواجد الكثير من المدنيين. لذلك، فهي تدرك أن هذه العملية الخاصة كان لابد منها، وكان من المستحيل الاستغناء عنها. كل من سوريا والسوريين وحزب البعث أرادو أن يعربو عن امتنانهم ودعمهم لمسار القيادة الروسية للحفاظ على السلام والتحرر من النازية الجديدة والإرهاب، والتي تسير الآن في طريقها".(ار تي)