تظاهرة دعما لـ الهان عمر في نيويورك

تظاهر مؤيدون للنائبة المسلمة في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، وسط نيويورك بعد اتهامها بـ"معاداة السامية".شارك في التظاهرة المئات من المسلمين والمسيحيين واليهود المناهضين للصهيونية،رافعين لافتات كتب عليها "انتقاد إسرائيل ليس معاداة للسامية" و"شكرا إلهان على سعيك لخلق عالم يسوده العدل" و"لا للتهاون أمام ظاهرة الإسلاموفوبيا".

ويستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنظمات اللوبي الإسرائيلية في أمريكا، وعلى رأسها لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية (آيباك)، النائبة إلهان، منذ أن انتقدت دور اللجنة في التأثير على سياسات الإدارة في واشنطن.

وكان آخر هجوم لـ"ترامب" على إلهان في أبريل/ نيسان الماضي، عندما نشر مقطع فيديو لها وهي تلقي كلمة عن معاملة المسلمين بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وأرفقها بصور لمركز التجارة العالمي وهو يحترق، وعقب على الفيديو بتعليق: "لن ننسى أبدا".!