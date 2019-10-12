تظاهرة في برشلونة رفضا لاستقلال كاتالونيا

تظاهر الالاف السبت في برشلونة مطالبين ببقاء كاتالونيا في اسبانيا لمناسبة العيد الوطني ومع ترقب صدور الاحكام القضائية بحق القادة الانفصاليين الكاتالونيين.

وناهز عدد المتظاهرين عشرة آلاف بحسب شرطة البلدية. وجابوا شوارع عاصمة كاتالونيا رافعين الاعلام الاسبانية في اليوم الوطني الذي يؤرخ وصول كريستوف كولومبوس الى اميركا العام 1492.

وأمل بعض المتظاهرين أن تصدر احكام قاسية بحق القادة الانفصاليين لمشاركتهم في محاولة انفصال كاتالونيا العام 2017. ويتوقع ان تصدر المحكمة العليا احكامها بداية الاسبوع المقبل.

وقالت المتظاهرة بيبي اوردونيز (ستون عاما) "آمل فعلا أن تتم ادانتهم لمحاولتهم الانقلاب، لم يحترموا الدستور".

من جهتهم، اكد انصار الانفصال انهم سيعبئون صفوفهم ويدعون الى الاضراب العام في حال دين قادتهم.

وقال المتقاعد مانويل رويدا (62 عاما) "اخشى اندلاع اعمال عنف. كل ما نريده هو ان نستعيد حياتنا كما كانت قبل عشرة اعوام، من دون اعلام انفصالية او اسبانية في كل الجهات، حين كان الجميع يعيشون معا بهدوء".

وصرح رئيس أكبر جمعية مناهضة للانفصال فرناندو سانشيز للصحافيين "نحن مقبلون على اسبوع صعب، ونريد توجيه نداء الى الهدوء والمسؤولية".

وفي مدريد، ترأس الملك فيليبي السادس العرض العسكري التقليدي يرافقه رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، وذلك قبل اقل من شهر من الانتخابات التشريعية.

واستعدادا لانتخابات العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، حضر قادة المعارضة اليمينية العرض وكذلك حكام الاقاليم في البلاد باستثناء كاتالونيا والباسك، علما بان حاكمي الاقليمين المذكورين لا يشاركان في العرض منذ أعوام عدة.

وحضر سانتياغو اباسكال زعيم حزب فوكس اليميني المتطرف العرض للمرة الاولى، الى جانب رئيس حزب سيودادانوس الليبرالي البرت ريفيرا ورئيس الحزب الشعبي المحافظ بابلو كاسادو.