تظاهرة في لندن ضد التطبيع السوداني مع الاحتلال

أقيمت تظاهرة في العاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على إعلان السودان، تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، ورفع المشاركون لافتات تندد بالاتفاق وتطالب بالحرية للفلسطينيين.

ورفع المشاركون في التظاهرة التي نظمت في ميدان "ماربل آرش" الشهير، وسط لندن، بالونا كبيرا حمل صورة ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد في إشارة إلى دور الإمارات بالضغط على السودان، لتطبيع العلاقات مع الاحتلال.

ودعا المتظاهرون إلى مساءلة دولة الامارات لارتكابها انتهاكات جسيمه للقانون الدولي الانساني، كما أنهم دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف ضد انتهاكات الإمارات للحقوق والحريات كوسائل التعذيب، وقمع حرية التعبير، محذرين من دور الإمارات الخطير بالضغط على دول المنطقة بالهرولة، والانضمام لقطار التطبيع العربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وألقى نشطاء حقوقيون خلال الوقفة، كلمات، أكدوا فيها على دعم القضية الفلسطينية، ووصفوا في الوقت ذاته التطبيع السوداني-الإسرائيلي، بـ"الطعنة في الظهر"، ودعوا لاستمرار النضال من أجل الحرية والعدالة.