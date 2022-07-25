تعاطف كبير مع فتاة تركها عريسها ليلة الزفاف بأوامر والدته بدعوى انها قبيحة

تعاطف الالاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفتاة التونسية لمياء ، العروس التي تركها زوجها خلال فرحة الزفاف بناءا على اوامر والدته التي اعتبرتها قبيحة

العريس تخلى عن لمياء اللباوي



فقد أثار تخلي عريس تونسي عن عروسه لمياء اللباوي ومغادرته حفل الزفاف، بعد أن طلبت منه أمه ذلك بدعوى أن العروس "قبيحة"، جدلا واسعا في تونس وانتقادات للأم وابنها وفق وسائل إعلام تونسية.

عريس بلا رجولة

وتصدر اسم لمياء اللباوي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأح وتداولوا صوراً ومقاطع فيديو للعروس والعريس، معتبرين أن هذا العريس "تنقصه الرجولة" لأنه تخلى عن عروسه بمجرد أن طلبت أمه منه ذلك.

وتعاطف آلاف روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع العروس التي نشرت تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيها إنها "يتيمة"، مضيفة أنها أنفقت الكثير من الأموال تحضيرا لزفافها لكن العريس تركها ورحل.

الام تشاهد العروس لاول مرة

وتتمثل تفاصيل القصة في أن العريس قام بخطبة عروسه منذ فترة دون أن تحضر والدته، التي لم ترَ العروس إلا عبر الصور، ويوم الزفاف وبعد دقائق من دخول عائلة العريس إلى القاعة المخصصة للحفل، طلبت الأم من ابنها المغادرة لأن العروس "قبيحة" ولم تعجبها.

وامتثل الابن لطلب أمه وغادر حفل الزفاف، بالرغم من تدخل عدد من الحاضرين الذين طلبوا منه البقاء.

لمياء اللباوي ترد

ردّت التونسية لمياء اللباوي على الجدل الذي رافق حادثة تخلّي عريسها عنها ليلة زفافهما، مؤكدة أنّها تلقت عدة رسائل ومكالمات مساندة لها وأنها تواجه وضعا معنويا صعبا.

وقالت في مقطع فيديو نشرته على حسابها على ”فيسبوك“ إنها تواجه صعوبات على المستوى المعنوي، مشيرة إلى أنها غير قادرة على الإجابة عن الرسائل التي تصلها.

وتقدمت بالشكر إلى الأطباء والمعالجين النفسيين والمحامين الذين راسلوها أو هاتفوها معبّرين عن دعمهم لها ووقوفهم إلى جانبها باعتبارها ضحية.

