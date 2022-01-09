تعافي الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني من كورونا

تعافي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني من إصابته بفيروس كورونا، بحسب بيان أصدرته الرئاسة مساء الاحد.

وقالت الرئاسة في بيان عبر صفحتها بموقع فيسبوك إن "الفحوص التي أجريت للرئيس ولد الغزواني اليوم ظهرت نتائجها سلبية ليتأكد تعافيه من كورونا".

وأضافت أن "الرئيس ولد الشيخ الغزواني سيستأنف عمله من مكتبه بالقصر الرئاسي في نواكشوط الإثنين".

وكانت الرئاسة الموريتانية اعلنت في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، إصابة ولد الشيخ الغزواني بكورونا.

وشهدت موريتانيا خلال الأيام الأخيرة تصاعدا غير مسبوق في الإصابات بفيروس كورونا، خصوصا مع ظهور متحور "أوميكرون".

وأعلنت وزارة الصحة الجمعة تسجيل 1211 إصابة جديدة بكورونا، وهي أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ بداية تفشي الفيروس في العام 2019، فيما كشفت عن تسجيل 14 إصابة بمتحور "أوميكرون".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حتى مساء الأحد 49 ألفا و6 إصابات بينها 886 وفاة و39 ألفا و753 حالة تعاف.

الأسد يطمئن على الغزواني

وفي سياق متصل، نقل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد رسالة من الرئيس بشار الأسد إلى الرئيس الموريتاني للاطمئنان على صحته، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المقداد مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتضمنت الرسالة "تمنيات الأسد للرئيس الغزواني بالشفاء العاجل إثر إصابته بفيروس كورونا وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والازدهار".

وبحث الوزير المقداد مع نظيره الموريتاني خلال الاتصال "مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطورها وتقدمها بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الشقيقين في سوريا وموريتانيا".