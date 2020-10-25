تعاون اسرائيلي سوداني في هذه المجالات

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، إن السودان وإسرائيل سيبحثان إبرام اتفاقات للتعاون في مجالي التجارة والهجرة في الأسابيع المقبلة، في إشارة إلى خطوات لتنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين بعد عقود من العداء.

وجعل الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الخرطوم ثالث دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل في الشهرين الماضيين والخامسة منذ عام 1948.

لكن فصائل سياسية بارزة في السودان رفضت الاتفاق. وقال بعض المسؤولين السودانيين إنه ينبغي أن يوافق عليها برلمان انتقالي لم يتشكل بعد مرور أكثر من عام على الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.

وقالت وزارة الخارجية بالخرطوم إن وفدين من السودان وإسرائيل سيجتمعان في الأسابيع المقبلة للتفاوض على اتفاقات في مجالات الزراعة والطيران والتجارة والهجرة. ولم تذكر تفاصيل أو إطارا زمنيا للمحادثات.

الى ذلك قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الحكومة السودانية وافقت على إعادة تل أبيب السودانيين الذين دخلوا الدولة العبرية خلال السنوات الماضية بطرق غير قانونية إلى بلادهم.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن آلاف السودانيين قد دخلوا أراضي الدولة العبرية خلال الـ 15 سنة الماضية، بقي منهم حوالي 6 آلاف بالبلاد بشكل دائم، تنوي تل أبيب تشكيل لجنة مختصة لإعادة "أكبر قدر منهم" إلى السودان، وهم في مجملهم من طالبي اللجوء والمهاجرين.

وحال عدم وجود علاقات بين البلدين في السابق دون ترحيل السودانيين اللاجئين والمهاجرين بطرق غير نظامية إلى بلادهم.

يأتي هذا الاتفاق بشأن الترحيل بين الخرطوم وتل أبيب غداة إعلانهما عن اتفاق تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية، تلاه بعد ساعات تخصيص واشنطن مساعدة "إنسانية" للسودان بقيمة 81 مليون دولار، وسبقه رفع هذا البلد من القائمة الأمريكية للدول المصنفة لديها راعية للإرهاب.