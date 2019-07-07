تعديلات تطال قيادات الأجهزة الأمنية السورية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعديلات طالت قيادات الأجهزة الأمنية السورية، مشيرة إلى تعيين اللواء غسان إسماعيل خلفا للواء جميل الحسن في إدارة المخابرات الجوية.

وتداولت صفحات ومواقع سورية عددا من الأسماء التي طالها التغيير، بينما كتب السفير والمسؤول الأمني السابق بهجت سليمان على حساباته أن التعيينات خلصت إلى تكليف اللواء حسام لوقا مديرا لإدارة المخابرات العامة، واللواء ناصر العلي رئيسا للشعبة السياسية، واللواء ناصر ديب مديرا لإدارة الأمن الجنائي، واللواء غسان إسماعيل مديرا لإدارة المخابرات الجوية، وهي الجهاز الأمني الأكثر شهرة في البلاد.

يذكر أن شعبة المخابرات العسكرية كانت قد شهدت تغييرا مماثلا قبل نحو شهر، إذ تم تعيين اللواء كفاح ملحم رئيسا لها بدلا من اللواء محمد محلا.