تعديلات جديدة على العلم السعودي (شاهد الفرق)

البوابه - قررت السلطات في المملكة العربية السعودية إجراء 3 تعديلات على العلم السعودي تم اعتمادها مؤخرا بالتزامن مع الاحتفالات بيوم العلم السعودي.

وأشار الدليل الإرشادي الصادر عن وزارة الثقافة في السعودية إجراء تعديلات جديدة على العلم الوطني للمملكة العربية السعودية وذلك مناسبة (يوم العلم) حيث تمثلت التعديل على العلم السعودي في إضافة همزات لعبارة التوحيد (الشهادتين) المنقوشة على العلم وإضافة تشكيلات زخرفية عليها ومن التعديلات أيضا التي شملت العلم السعودي اعتماد تعديل طفيف على قبضة السيف المسلول أسفل عبارة التوحيد.

يوم العلم السعودي

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بأن يكون 11 مارس من كل عام (يوم العلم) وبات هذا اليوم مدعاة للاحتفال به من قبل السعوديين، ففي 11 مارس من العام 1937م أقر الملك الراحل عبد العزيز، العلم السعودي بهيئته الحالية.