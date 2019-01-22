تعديل وزاري في الاردن

اجرى رئيس الحكومة الاردنية الدكتور عمر الرزاز تعديلا على حكومته لم يطل الوزارات السيادية، في الوقت الذي كان التعديل متوقعا بعد استقالة وزيري التربية والسياحة على اثر مأساة مقتل نحو 20 شخصا غالبيتهم من الاطفال خلال رحلة مدرسية العام الماضي

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي

"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

１. يعين معالي الدكتور وليد سالم المعاني وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

２. يعين معالي المهندس وليد "محي الدين" المصري وزيرا للشؤون البلدية.

３. تعين معالي السيدة مجد محمد شويكة وزيرا للسياحة والآثار.

４. يعين معالي المهندس أنمار فؤاد الخصاونة وزيرا للنقل.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم اعتبارا من 22 كانون الثاني 2019:

1. معالي المهندس وليد "محي الدين" المصري وزير النقل ووزير الشؤون البلدية.

2. معالي السيدة مجد محمد شويكة وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.