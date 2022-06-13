تعديل وزاري في البحرين

امر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، (الاثنين)، باجراء تعديل وزاري، تضمن تعيين الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية.

وشمل التعديل وفق المرسوم بتعيين جميل حميدان وزيراً للعمل، وزايد الزياني للصناعة والتجارة، ووائل المبارك لشؤون البلديات والزراعة، والدكتور محمد بن دينة للنفط والبيئة، ومحمد الكعبي للمواصلات والاتصالات، وإبراهيم الحواج وزيراً للأشغال، ويوسف خلف للشؤون القانونية، وأسامة العصفور للتنمية الاجتماعية، وياسر حميدان لشؤون الكهرباء والماء، والدكتورة جليلة جواد للصحة، ونواف المعاودة للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وحمد المالكي لشؤون مجلس الوزراء، وآمنة الرميحي للإسكان والتخطيط العمراني، ونور الخليف للتنمية المستدامة، وفاطمة الصيرفي للسياحة، والدكتور رمزان النعيمي لشؤون الإعلام.