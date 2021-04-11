تعذر رؤية الهلال بالسعودية وديوان الوقف السني العراقي يعلن الثلاثاء أول رمضان

أعلن مرصدا سدير وتمير في السعودية مساء الأحد، تعذر رؤية هلال شهر رمضان، فيما قال ديوان الوقف السني في العراق، أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون أول أيام الشهر المبارك.

وفي وقت سابق قال الرائي متعب البرغش من مرصد تمير إن طقس اليوم لا يساعد على الرؤية.

ونقل تلفزيون الإخبارية السعودية (رسمية) عن مراسليه تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدين رسميين بالبلاد.

وأفادت صحيفة عكاظ السعودية (شبه رسمية) بأنه "تعذر رؤية هلال شهر رمضان في أحد المراصد بالبلاد وغدا الإثنين المكمل لشهر شعبان".

ولم يصدر بيان من السلطات السعودية بشأن رؤية هلال الشهر الفضيل حتى الساعة (15:45 ت غ)

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الأحد، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وقالت المحكمة في بيان: ”اتباعا لهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الأحد الـ29 من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى، فإن لم يُرَ، فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الإثنين الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى الـ29 من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه، وذلك بناء على الأمر السامي رقم 1829 وتاريخ 1433/1/7هـ القاضي برصد أهلية الشهور في اليوم التاسع والعشرين والذي يليه“.

العراق..الثلاثاء أول أيام رمضان

الى ذلك، أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك بعد تعذر رؤية الهلال مساء الأحد.

وقال الديوان في بيان مقتضب، اطلعت عليه الأناضول، إنه "تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد، وعليه يكون غداً الإثنين مكملاً لشهر شعبان، والثلاثاء أول أيام الشهر الفضيل".

وأعلنت المراجع الشيعية من بينها المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في بيانات منفصلة أنها ستتحرى هلال رمضان مساء غد الإثنين.

وجرت العادة منذ سنوات طويلة، أن يبدأ السنة صيام رمضان قبل يوم من بدء الشيعة.