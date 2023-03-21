تعذر رؤية هلال رمضان في السعودية

اعلن مرصد تمير السعودي عدم ثبوت رؤية هلال رمضان كما اعلنت دولة قطر تعذر رؤية هلال الشهر الفضيل ليصبح يوم الاربعاء هو المتمم لشهر شعبان

وقالت وصائل اعلام سعودية انه تعذر رؤية الهلال بالتالي فان الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك، كما اعلنت قطر أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك



يذكر ان لجان ترائي الأهلة في السعودية ومصر والعراق وليبيا والولايات المتحدة الأمريكية بدات اليوم الثلاثاء تحري هلال شهر رمضان 1444 بعد غروب الشمس حيث اشارت للتعذر المبني على الاستحالة