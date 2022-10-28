تعرض زوج نانسي بيلوسي للضرب داخل منزلهما

تعرض بول زوج رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي للضرب المبرح وصف بـ الاعتداء العنيف على يد مهاجم اقتحم منزلهما في سان فرنسيسكو حيث تم نقله الى المشفى من دون معرفه حالته الصحية

وقال درو هاميل، الناطق باسم رئيسة مجلس النواب الأميركي، ان الزوج بول يحصل على الرعاية الطبية ، مشيرا الى ان رئيسة مجلس النواب لم تكن في المنزل وقت الاعتداء الذي تم عندما اقتحم شخص مجهول المنزل وتعارك مع بول بيلوسي (82 عاما)

واشارت المعلومات الى ان المهاجم رهن الاحتجاز حاليا ويخضع للتحقيق لمعرفه دوافعه حيث لم تتضح ملابسات الهجوم او كيفية اقتحام المهاجم المنزل.

وكان بول بيلوسي (82 عاما) قد خضع في ايار مايو الماضي للسجن لمده خمسة ايام بعد ضبطه يقود سيارته تحت تاثير الكحول ويمتلك بيلوسي شركة للعقارات ورأس المال الاستثماري مقرها سان فرانسيسكو.