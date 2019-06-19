تعرض عبد المنعم أبو الفتوحه لذبحة صدرية في محبسه

كشف أحمد، نجل المرشح الرئاسي المصري السابق الطبيب عبد المنعم أبو الفتوح، أن والده تعرض لذبحة صدرية كانت ستودي بحياته، قبل أن يسعف نفسه بنفسه.

وقال أحمد: "في آخر زيارة لأبويا قالي إنه تعرض لذبحة صدرية اليوم اللي قبله، ومرت بسلام، ولولا أنه طبيب يحاول إسعاف نفسه كانت النتيجة هتكون مختلفة".

وتابع: "رفض الأجهزة الأمنية المستمر لخروجه لإجراء الكشف وعمل فحوصات طبية هو تعمد للقتل البطيء. وإصرار الأجهزة الأمنية على مخالفة وانتهاك القانون بحرمانه من حقوقه كمحبوس احتياطي، وتعمد بقائه في وضع انعزالي، هو تعمد للقتل البطيء".

وبيّن أن "التعذيب الجسدي من خلال الإهمال في الحفاظ على صحته، والتعذيب النفسي، والتوحش بالحبس الانعزالي، وحرمانه من أبسط حقوقه، جرائم يعاقب عليها القانون والدستور .كفاية سجن، كفاية ظلم، كفاية عزلة، كفاية منع، كفاية قتل بالبطيء

يأتي ذلك بعد الإعلان عن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في أثناء محاكمته، في الوقت الذي أكدت فيه عائلته تعرضه للإهمال الطبي، وعدم عرضه على الطبيب، فضلا عن نقص الأدوية التي يتناولها، وحبسه انفراديا لمدة ست سنوات.