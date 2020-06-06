تعرف على «كمامة حبنا»

الحب لا يتوقف، تحت هذا الشعار أو هذه الجملة يواصل المقبلون على الزواج في ظل انتشار جائحة كورونا إتمام عرسهم تحت أي ظروف ومسميات، وفي كل أزمة ومحنة تمر بها البلاد، تجد العديد من (صناع البهجة) في كل دول العالم يعملون بطريقتهم الخاصة لإضفاء مزيد من البهجة. ودفعت أزمة كورونا منظمة أفراح مصرية، تُدعى أنجيل خليل، إلى ابتكار فكرة ارتداء االكمامات عوضا كنوع من التقاليع الجديدة في ظل انتشار الفيروس، وكذلك حفر اسم العروسين على زجاجات المطهرات.

وتقول أنجيل إن الفكرة جاءتها بعدما طلبت منها صديقتها المقبلة على الزواج أن تصنع لها شيئًا مختلفًا لحفل زفافها يتمشى مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل إغلاق “قاعات الأفراح” للحد من انتشار كورونا.

وأكملت أنجيل خليل في حديثها لموقع قناة “الغد” الاماراتية أن الفكرة بسيطة وتأتي في إطار إدخال البهجة على كل المقبلين على الزواج، وذلك من خلال تصميم أقنعة وجه للعروسين وطبع أسامي العروسين وتاريخ زفافهما، على زجاجات الكحول أيضًا.وكتبت أنجيل على صفحتها بفيس بوك “الفرح لازم يكون مختلف معانا حتي لو في زمن الكورونا سواء فيه معازيم أو مفيش، الفرح في زمن الكورونا فرح كله كمامات والكمامات دي صحية وتعمل على عدم نقل العدوى”.