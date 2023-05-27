تعرف على أبرز الشخصيات العالمية التي ستكون بحفل زفاف ولي العهد الأردني

تأكد حضور شخصيات عالمية مهمة حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ورجوة بنت خالد آل سيف، والذي سيقام يوم الخميس المقبل، الأول من يوليو/حزيران الحالي.

واعلنت جيل بايدن السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية، زوجة الرئيس جو بايدن، حضورها حفل الزفاف.

تم أيضًا تأكيد حضور عدد من الزعماء العالميين في هذا الحفل، بما في ذلك ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما، وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، ملك وملكة هولندا على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، ستحضر الأميرة فيكتوريا، وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال، الحفل أيضًا.

وتم تأكيد حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو، في هذا الحفل الملكي.

وسيشهد الأردن احتفالات وفعاليات وطنية، حيث سيتم دمج التقاليد الملكية التاريخية والموروثة في حفل زفاف ولي العهد، مع احترام البروتوكولات الخاصة. ستكون الأجواء بسيطة وشعبية في نفس الوقت بهدف تعزيز الثقافة الأردنية المحلية.

تجمع الحفل بين إرث العائلة المالكة وتراث البلاد والفولكلور المحلي بهدف إبراز الهوية الوطنية الأردنية وروح الانتماء الوطني الفريدة.

على مر التاريخ، شهد الأردن العديد من حفلات الزفاف الملكية المميزة والبارزة، فبالإضافة إلى حفل زفاف الملكة نور والملك الحسين في عام 1978، وزفاف الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا في عام 1993، سيضاف الآن زفاف ولي العهد على رجوة آل سيف إلى هذه القائمة الفخمة.

أكدت شخصيات عالمية مهمة، حضورها لحفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على رجوة بنت خالد آل سيف، والذي سيعقد يوم الخميس المقبل، الأول من يوليو / حزيران الجاري.

