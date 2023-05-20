تعرف على أبرز بنود قمة جدة

أكد القادة العرب في ختام أعمال القمة العربية التي عُقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على أهمية القضية الفلسطينية في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وحثوا على زيادة الجهود لإيجاد حل شامل وعادل لها.

كما دعا بيان جدة إلى الهدوء في السودان وتعزيز الحوار، وحماية المؤسسات الوطنية في البلاد، ورفض أي تدخل خارجي يؤدي إلى تصاعد الصراعات.

وأشار البيان أيضًا إلى أهمية تكثيف الجهود العربية لدعم سوريا في تجاوز الأزمة التي تعاني منها.

وأكدت البيان أهمية الجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، كما عبرت عن تضامنها الكامل مع لبنان ودعمها لانتخاب رئيس يلبي طموحات الشعب اللبناني.

وشدد البيان أيضًا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ومن أبرز البنود التي شملها إعلان جدة: