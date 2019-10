فيديو: إعصار "ميديكين" الهائل يضرب الاسكندرية

إعصار " ميديكين " يضرب شواطئ الإسكندرية #مصر #الإسكندرية #الأعاصير #ميديكين #الكوارث_الطبيعية #شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو #RT_Arabic

A post shared by RT Arabic (@rtarabic_ru) on Oct 25, 2019 at 2:08pm PDT