فيديو: إعصار "ميديكين" الهائل يضرب الاسكندرية

نشرت صحيفة "الأهرام" الحكومية في مصر، معلومات عن إعصار "ميديكين" الهائل الذي يقترب من مصر، والذي وصفته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" بالإعصار المداري النادر

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وأشارت الصحيفة المصرية أن "ناسا" توقعت أن يضرب هذا الإعصار مصر والأراضي الفلسطينية والأردن، وتصاحبه عاصفة مدارية وأمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد الفيضانات في المناطق الساحلية، وهو أمر نادر للغاية بشكل لا يصدق في أقصى شرق البحر المتوسط

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ونوهت بأن الإعصار يمتد إلى مسافة 300 ميل عبر أقصى البحر الأبيض المتوسط​، وقد التقطت صور للإعصار بينما كان متوقفا على بعد 100 ميل تقريبا جنوب غربي قبرص اعتبارا من وقت متأخر بعد ظهر الخميس بالتوقيت الشرقي على القمر الصناعي.

وأكدت أن إعصار "ميديكين" إعصار استوائي صارم لم يسمع به أحد في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن غرابة هذا الإعصار تكمن في أن حوض المتوسط صغير مقارنة بمعظم أحواض المحيط التي تشهد تلك الأعاصير المدارية.

وقالت إن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 40 - 50 ميلا في الساعة، وسيكون قويا في أقصى شرق مصر.