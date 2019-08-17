تعرف على الايراني الذي يقود حاملة طائرات اميركية ضد طهران

في الوقت الذي بدأت الولايات المتحدة حشد قواتها على الشواطئ الايرانية فقد قررت تعيين كافون حكيم زاده، الأميركي من أصول إيرانية، قائداً جديداً لـ"هاري ترومان".

والقائد الجديد مولود من أب إيراني وأم أميركية، وقضى فترة صباه بمعية والديه في إيران قبل أن يضطر لترك إيران بعد الثورة، فانتقل في سن الـ11 من العمر مع أسرته إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وذكر موقع "صوت أميركا" الناطق باللغة الفارسية نقلاً عن موقع "بایلت أونلاین" أن القبطان كافون حكيم ‌زاده عندما التحق قبل 30 عاماً بالقوة البحرية الأميركية في نورفولك بولاية فرجينيا، وكان عمره 19 عاماً حينها. وقبل شهر، كُلِّف حكيم زاده بقيادة حاملة الطائرات النووية "هاري ترومان".

ويصف حكيم زاده أيام خروجه من إيران بأنها كانت أشبه بالمقاطع الأولى من فيلم "آرغو". وبعد الوصول إلى أميركا استقرت الأسرة في مدينة هاتسبورغ في ولاية مسيسيبي.

ويستطيع حكيم زاده التحدث قليلاً باللغة الفارسية. ويردد حكيم زاده بأن قصة حياته تؤكد توفر الفرص المتساوية للجميع في الولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما جاء في موقع "بایلت اونلاین".

يذكر أن حاملة الطائرات "هاري ترومان" هي من فئة "نيمتز"، ويبلغ طولها 332 متراً، ووزنها 116 طناً، وتعمل بمفاعلين نوويين، وبإمكانها أن تحمل 90 طائرة ومروحية، وعلى متنها 6000 كادر بحري وجوي.

"يو إس إس هاري ترومان (CVN - 75) "مسماة باسم الرئيس الأميركي الـ33 هاري ترومان، ودخلت منذ سنة 2001 في عدة حروب مثل حرب أفغانستان وحرب العراق.