تعرف على المرشحين لمنصب رئيس الحكومة الليبية

رشح 21 ليبيا نفسه لمنصب رئيس الوزراء كما رشح 24 اخرين انفسهم لعضوية المجلس الرئاسي في ليبيا بعد انتهاء مهلة تلقي ترشيحات مناصب السلطة التنفيذية الخميس الماضي.

وبحسب بيان صادر عن بعثة الامم المتحدة في ليبيا، سوف تعقد البعثة اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 شباط/ فبراير لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة.

وسوف تتولى لجنة تدقيق تضم ثلاثة من اعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في طلبات المرشحين والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس.

ومن أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء:

وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا ونائب رئيس الحكومة أحمد معيتيق. بينما أبرز مرشحي عضوية المجلس الرئاسي هم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووزير الدفاع صلاح النمروش.



وأوضح البيان أن جميع المرشحين لرئاسة الوزراء وعضوية المجلس الرئاسي "تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي تمهد لإجراء الانتخابات"، كما تعهدوا "في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم".

وتعهد المرشحون أيضاً "بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي".



وفي أكتوبر/تشرين الأول وافقت حكومة الوفاق في طرابلس والجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، على وقف إطلاق النار.



واتفق الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

المرشحون للمجلس الرئاسي

إدريس سليمان أحمد القايد

أسامة جويلي

أسعد محمد زهيو

خالد السائح

خالد عمار المشري

سلامة إبراهيم الغويل

سليمان أسويكر عوض

الشريف الوافي

صلاح الدين النمروش

طارق عبد الله الأشتر

عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي

عبد الرحيم علي محمد الشيباني

عبد الله حسين اللافي

عبد المجيد غيث سيف النصر

عقيلة صالح قويدر

علي أبو الحجب

علي محمود بوخيرالله

عمر مهدي أبو شريده

ماجدة وفتي

محمد القمطي الحافي

محمد حسن سليمان البرغثي

محمد منفي

مصطفى عبد الحميد دلاف

موسى الكوني

المرشحون لمنصب رئيس الوزراء

آمال جراي

أحمد عمر أحمد أمعيتيق

أسامه الصيد

إيمان كشر

جمال أبوبكر عمران أبوغرين

الحرمين محمد الحرمين

خالد محمد عبد الله لغويل

ضو عبد الله أبوضوايه

عاطف ميلود الحاسيه

عبد الحميد محمد دبيبه

عبد الرحيم مختار المنتصر

عبد الرزاق أحمد عبد القادر

عثمان عبد الجليل محمد

فتح الله حسين عبد الكريم محمد

فتحي علي عبد السلام باشاغا

فضيل الأمين

محمد الأنصاري

محمد عبد اللطيف المنتصر

محمد معين منصور الكيخيا

مفتاح حمادي

هشام عبد الله أبو الشويكات

وأكدت البعثة أنها ستعقد اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.

وأثنت البعثة، في بيان، على جهود لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي للنظر في طلبات المرشحين والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس.

وقالت البعثة إن جميع المرشحين تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، وفي حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، ستقدمون بإقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، وممتلكات زوجاتهم/أزواجهن وأطفالهم القصّر، كما تعهدوا بعدم خوض الانتخابات المقبلة، ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.

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