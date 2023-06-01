تعرف على تفاصيل حفل زفاف ولي عهد الأردن

يترقب الكثيرون في الأردن وخارجه، حفل الزفاف الملكي الذي سيعقد اليوم الخميس في العاصمة عمان، وذلك بعقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على المهندسة رجوة بنت خالد آل سيف.

وتبدأ تفاصيل اليوم الحافل بكثير من الفعاليات الوطنية والاحتفالات في مختلف المحافظات الأردنية، وسط حضور عدد كبير من القادة والزعماء والملوك من مختلف أنحاء العالم للمشاركة بزفاف ولي العهد.

وسيبدأ الاحتفال بحفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في قصر زهران الواقع في وسط عمان، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا العبدالله، حيث سيتم استقبالهما بمعزوفات من فرقة القوات المسلحة.

وبعد وصول ولي العهد إلى القصر، سينضم إلى ضيوفه في الاحتفال، وفي هذا الوقت، ستصل الآنسة رجوة خالد آل سيف إلى القصر لإعلان عقد القران.

وسيتم عقد القران بحضور إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، وسيكون هناك شهود وأفراد من العائلتين الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.

ضيوف عرب وأجانب في حفل زفاف الأمير الحسين

وسيحضر العديد من الضيوف من الدول العربية الشقيقة والأجنبية والصديقة حفل الزفاف في قصر زهران، وبعد اكتمال مراسم عقد القران، سيخرج الموكب الأحمر وسيستقبله الأردنيون بفرحة.

وسيغادر العروسان في الموكب باتجاه قصر الحسينية، حيث ستقام احتفالية رسمية، حيث ستشمل مسار الموكب عدة محطات يتواجد فيها الأردنيون الذين يرغبون في المشاركة في الاحتفال.

وسيتجول الموكب السامي في شوارع العاصمة عمان، بدءًا من قصر زهران وصولاً إلى قصر الحسينية، حيث سيتاح لآلاف الأردنيين والمقيمين الانضمام والاحتفال ضمن مسار الموكب.

قصر زهران

ويُعتبر قصر زهران، الذي تم بناؤه في منتصف خمسينيات القرن الماضي، مكانًا معروفًا باحتضانه لحفلات زفاف ملكية سابقة، بما في ذلك عقد قران الملك عبدالله الثاني والملك الحسين بن طلال.

الموكب الأحمر

وقد ترتبط مفردة "الموكب الأحمر" بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية في الأردن، وسيكون حاضرًا في حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة السيف.

ويعود ظهور الموكب الأحمر إلى تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، ومنذ ذلك الحين أصبح رمزًا مميزًا للمناسبات الوطنية في الأردن.

مواقع الإحتفالات خلال مسير الموكب الأحمر

من جانبها أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن عن سبعة مواقع احتفالات خلال مسير الموكب الملكي الأحمر، احتفالًا بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

ووفقًا للبيان الصادر عن الأمن العام، ستُقام ثلاثة مواقع احتفالات، وهي: بجوار السفارة الكويتية وبجوار السفارة الكندية وعلى الدوار الخامس نفسه، كما سيكون هناك موقع احتفال على الدوار السادس بين تقاطعي الخامس والسادس، وموقع احتفال على الدوار الثامن بين تقاطعي السابع والثامن، كما سيتم تخصيص موقع احتفال أيضًا على شارع الملك عبدالله الثاني على الجانب الأيسر للطريق، وموقع احتفال فني في دوار الشعب.

خطة مرورية

وتم تحديد خطة مرورية تشمل أماكن وساحات تم تجهيزها بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، لاصطفاف مركبات الراغبين في متابعة الموكب الملكي والمشاركة في الاحتفالات الوطنية. كما ستوفر حافلات نقل مجانية لنقل الراغبين في الوصول إلى طريق الموكب.

