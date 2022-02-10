تعرف على سمات جواز السفر السعودي الجديد

كشف مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية، اللواء خالد الصيخان، أهم سمات الجواز السعودي الإلكتروني الجديد الذي دشنه، وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم (الخميس).

جواز سفر سعودي يمثل نقطة تحول

وذكر “الصيخان”، خلال حديثه في قناة “العربية”، أن الجواز الجديد يمثل نقطة التحول من الجواز المقروء إلى الجواز الإلكتروني، ويختلف عن الجواز المقروء من حيث اللون والسمات الأمنية الموجودة بداخله.

شريحة الكترونية في الجواز السعودي الجديد

ولفت إلى أن الجواز الجديد يحتوي على شريحة إلكترونية تحتوي على جميع بيانات المستفيد حامل الوثيقة، بالإضافة إلى أنه يتمتع أيضا بعدة خصائص حيوية، كما وضعت في صفحاته صور حيوية وحضارية للمملكة، مؤكدًا أن المديرية العامة للجوازات جاهزة منذ اليوم لاستقبال المواطنين الراغبين في الحصول على هذا الجواز.

يذكر أن الجواز الإلكتروني الذي دشن اليوم يوضح فيه بطاقة البيانات الشخصية لحامل الجواز، و3 صور بتقنيات مختلفة، وشريحة بيانات مشفرة للحماية الأمنية للبيانات.



ترتيب جواز سفر المملكة العربية السعودية



يحتل جواز سفر السعودية حاليًا المرتبة 68 وفقًا لمؤشر جايد Guide لترتيب جوازات السفر، ويتيح جواز سفر السعودية لحامليه إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى 78 وجهة سفر حول العالم، مما يمنحه درجة تنقل متوسطة إجمالًا.

يتمتع حاملو جواز سفر السعودية بإمكانية السفر بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى دول عديدة منها ماليزيا وكوريا الجنوبية وتايلاند والإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك سيحتاج حاملو جواز السفر السعودي إلى تأشيرة مسبقة للسفر إلى حوالي151 وجهة سفر حول العالم من بينها الولايات المتحدة وجميع دول الاتحاد الأوروبي.