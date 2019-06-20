تعرف على طائرة التجسس الاميركية والصواريخ الايرانية التي اسقطتها

اسقطت قوات الدفاع الجوي الايرانية طائرة تجسس من طراز "إم كيو 4 سي ترايتون" تابعة للبحرية الأمريكية.

وقال الحرس الايراني ان الطائرة من طراز غلوبال هاوك، وكانت قد انتهكت الأجواء الإيرانية فجر اليوم الخميس فوق هرمزغان".

وأشار البيان إلى أن "الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها تحمل 900 كيلو غرام من أجهزة التجسس، وصنع غلافها من الألومنيوم، وتستطيع التحليق على ارتفاع 65 ألف قدم ويتحكم بها في غرفة الإدارة أربعة أشخاص"

وتصنع الطائرة شركة "نورثروب غرومان" الأمريكية، ويستخدمها الجيش الأمريكي في مهام الاستطلاع البحري، وجمع المعلومات الاستخباراتية عن المواقع المعادية.

وتقول شركة نورثروب غرومان المصنعة لهذه الطائرة المسيرة على موقعها الإلكتروني إنها قادرة على التحليق على ارتفاعات عالية لأكثر من 30 ساعة وجمع صور شبه آنية وعالية الجودة لمناطق واسعة في كل أحوال الطقس.

ويمكن للطائرة رصد أهداف في محيط دائرة قطرها 360 كم ويتم إدارتها بواسطة طيارين من قاعدة أرضية، بحسب موقع "إيرفورس".

ويمكن للطائرة قطع مسافات تصل إلى 15.1 ألف كم، قبل العودة لنقطة انطلاقها، ويمكنها رصد أهداف أثناء التحليق في نطاق دائرة قطرها 360 كم.

وتصل سرعة تحليق الطائرة 331 عقدة (613 كم/ الساعة)، وتحمل أجهزة تجسس عالية الدقة، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 50 ألف قدم (15.2 كم).

ويصل وزن الطائرة إلى 14.6 طن تقريبا، ويصل طولها إلى 14.5 متر وارتفاعها 4.6 متر، والمسافة بين طرفي الجناحين 39.9 متر.

كما يمكن للطائرة التحليق دون العودة إلى قواعدها على مدى 24 ساعة متواصلة، وتقوم بتزويد القواعد الأرضية بالمعلومات الاستخباراتية، التي ترصدها خلال استطلاع المواقع المعادية.

الصواريخ الايرانية

صواريخ "سوم خرداد" هي منظومة دفاع جوي صنعتها إيران محليا، وتم الكشف عنها عام 2014، وهي منظومة محمولة ومزودة برادار متطور يمكنها اعتراض 4 أهداف في آن واحد.

كما يمكن للمنظومة استهداف الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل وصواريخ كروز على ارتفاع يصل إلى 25 كيلومترا، ومدى يصل إلى 50 كيلومترا.

وأوضحت وكالة "تسنيم" الإيرانية أنه يجري تطوير هذه المنظومة الصاروخية ليصل مداها إلى 200 كيلومتر.

من جهته، أكد موقع "أرمي ريكوغنيشن" أن إيران تمتلك عدة منظومات صاروخية محلية الصنع.

وذكر الموقع " أن إيران كشفت يوم 9 يونيو 2019، عن نظام دفاع صاروخي محلي الصنع يحمل اسم "خرداد 15"، مشيرا إلى أنه مجهز بنظام رادار إيجابي يمكنه رصد مقاتلات وأهداف شبحية وصواريخ كروز.

وأشارالموقع إلى تصريحات سابقة للجنرال أمير حاتمي وزير الدفاع الإيراني، قال خلالها إن النظام مصمم للعمل على ارتفاعات متوسطة المدى، ويمكنه الكشف عن المقاتلات والطائرات المسيرة المهاجمة على بعد 150 كيلومترا، وتتبع أهداف على بعد 120 كيلومترا".

كما يمكنه الكشف عن الأهداف الخفية على بعد 85 كيلومترا والاشتباك معها وتدميرها على بعد 45 كيلومترا.