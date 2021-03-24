  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. تعرف على عدد اصابات ووفيات كورونا حول العالم

تعرف على عدد اصابات ووفيات كورونا حول العالم

منشور 24 آذار / مارس 2021 - 08:00
تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول
تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 124.4 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم،

في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و863862.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة  544080  29987058

البرازيل  298676  12130019

الهند  160441  11734058

روسيا  223486  4483471

فرنسا  92908  4313073

المملكة المتحدة  126284  4307304

إيطاليا  105879  3419616

إسبانيا  73744  3234319

تركيا  30316  3061520

ألمانيا  75107  2680863

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...