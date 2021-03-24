تعرف على عدد اصابات ووفيات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 124.4 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم،

في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و863862.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 544080 29987058

البرازيل 298676 12130019

الهند 160441 11734058

روسيا 223486 4483471

فرنسا 92908 4313073

المملكة المتحدة 126284 4307304

إيطاليا 105879 3419616

إسبانيا 73744 3234319

تركيا 30316 3061520

ألمانيا 75107 2680863