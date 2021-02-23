تعرف على عدد الاصابات بالكورونا في العالم

أظهر إحصاء لوكالة انباء رويترز أن ما يزيد على 111.85 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و580767.

كورونا يجتاح 210 دول

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وحذر صندوق النقد الدولي، من أن جائحة كوفيد-19 من المرجح أن توسع فجوات الثروة في أوروبا ما لم يساعد صانعو السياسات في إنهاء الأزمة الصحية على مستوى العالم ودعم الاقتصادات حتى ينتهي الوباء والاستثمار في جعل الاقتصادات صديقة للبيئة.