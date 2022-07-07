تعرف على كيفية التسجيل على منصة مصر الرقمية

تشهد محركات البحث على الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، عمليات بحث مكثفة للتعرف على تفاصيل كيفية التسجيل على منصة مصر الرقمية 2022، ومعرفة طبيعة الخدمات التي تقدمها وكيفية الاستفادة منها.

وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء، عددا من مشروعات مصر الرقمية التابعة لـ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

رابط منصة مصر الرقمية

ويعرف موقع منصة مصر الرقمية المنصة بكونها بوابة الخدمات الحكومية التي تقدم الخدمات الحكومية الرقمية بشكل مّيسر وشخصي وحديث، عبر التحول الرقمي للبنية المعلوماتية بمصر.

وذكر الموقع أنه يمكن تحميل التطبيق باسم الخدمات الرقمية واستخدامه على أجهزة الأندرويد في الوقت الحالي والآيفون في القريب العاجل، وتسجيل الدخول باستخدام رقمك القومي ورقم المحمول، الذي يجب أن يكون مسجلًا باسمك.

ويمكن التسجيل من هنا على منصة مصر الرقمية

خدمات منصة مصر الرقمية

وتقدم منصة مصر الرقمية العديد من الخدمات عبر التسجيل لديها وتشمل تلك الخدمات التوثيق - الشهر العقاري - التموين - الضرائب العقارية - خدمات القضايا - المحاكم - السجل التجاري - الأحوال المدنية - التامين الاجتماعي - رخصي - مركباتي.

خطوات التسجيل على منصة مصر الرقمية

وخصصت بوابة مصر الرقمية قسم لتلقي أهم الأسئلة الشائعة التي تدور في ذهن المواطن المصري والرد عليها في أسرع وقت، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1- في البداية حتى تتمكن من التسجيل على رابط بوابة مصر الرقمية 2022 يجب تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني وهو على النحو التالي: (اضغط هنا)

2- ثم تضغط على أيقونة إنشاء حساب للتسجيل على بوابة مصر الرقمية 2022 من خلال هذا الرابط الإلكتروني أضغط هنا وذلك من خلال الرقم القومي الخاص بك ورقم الهاتف.

3- إدخال رقم المصنع الموجود اسفل البطاقة.

4- ستظهر لك قائمة لكتابة رقم الهاتف الخاص بك والرقم القومي ومن خلال تلك البيانات ستأتي لك رسالة على هاتفك تحمل كود من 6 أرقام.

5- يجب كتابة كلمة مرور جديدة، وإعادة كتابة نفس كلمة المرور، ثم كتابة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك أو الايميل.

ومع القيام بتلك الخطوات سيصبح لديك حساب على منصة مصر الرقمية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنصة.