تعرف على منفذ عملية "كريات أربع" في الخليل

كشفت مصادر عبرية، تفاصيل عن هوية منفذ عملية "كريات أربع" في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أنه شقيق لأسير من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وهو مبعد إلى قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن منفذ عملية الخليل محمد كامل الجعبري، ينتمي ل"حماس" وهو شقيق الأسير المبعد إلى قطاع غزة، في صفقة "وفاء الأحرار" وائل الجعبري، أحد كوادر كتائب عز القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة "حماس".

مشاهد من عملية الخليل التي نفذها محمد الجعبري وأدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين بجروح خطيرة. pic.twitter.com/x1lVvmpjxP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 29, 2022

واستشهد محمد الجعبري (31) عاما، مساء أمس السبت، بعد تنفيذه عملية مسلحة في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أرض الخليل، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين، بحسب وسائل الإعلام العبرية.

وقالت "حماس" في بيان نعيها، لمحمد الجعبري، إنه كان يعمل مدرسا لمادة التربية الإسلامية في مدرسة جواد الهشلمون في الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الإحتلال، اعتقلت بعد منتصف الليلة الماضية، نبيل الجعبري، شقيق الشهيد محمد الجعبري عقب اقتحام منزله، في الخليل.

وكان وائل شقيق الشهيد الجعبري، مسؤولا عن قتل جنديين اسرائيليين، إبان انتفاضة "الأقصى"، ومحكوم من قبل الإحتلال بالسجن المؤبد لمرتين، قبل أن يتم تحريره من قبل "حماس"، وابعاده إلى غزة، في صفقة وفاء الاحراء في أكتوبر/ تشرين أول 2011.