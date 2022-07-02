تعرف على نسبة نجاح الطلبة السوريين في المناطق الكردية

اعلنت منطقة الادارة الذاتية (المنطقة التي يسيطر عليها الاكراد في الشمال السوري) عن صدور نتائج الشهادتين الثانوية والاعدادية وككشفت عن نسبة النجاح في المنطقة

88 بالمئة نسبة نجاح الطلبة الاكراد

ونقل موقع نورث برس الالكتروني عن الرئيسة المشاركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، روهات خليل إنّ نسبة نجاح طلاب المرحلة الثانوية النظامية في إقليم الجزيرة 88 بالمئة، والأحرار 40 بالمئة.

وأشارت “خليل” إلى أن نسبة نجاح طلاب المرحلة الإعدادية 90 بالمئة، وبالنسبة للأحرار وصلت النسبة إلى 20 بالمئة.

وفي الأول من حزيران/ يونيو 2022، قدم طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بفرعيها الأدبي والعملي في إقليم الجزيرة، الامتحانات. وعصر اليوم السبت ، صدرت نتائج الشهادتين الإعدادية والثانوية للطلاب في إقليم الجزيرة.

نتائج امتحانات الثانوية في سورية

من المنتظر الإعلان عن نتائج البكالوريا (الشهادة الثانوية) لدى مؤسسات النظام السوري الأسبوع المقبل بحسب مصادر في وزارة التربية والتعليم.



حيث سيتم نشر نتائج البكالوريا على موقع وزارة التربية والتعليم في سوريا. تطبيق امتحانات الشهادة العامة (تطبيق نتائج البكالوريا التاسعة والبكالوريا) ، تطبيق نتائج البكالوريا 2022 سوريا.

من خلال رابط وزارة التربية والتعليم حيث يمكنك معرفة نتائج الامتحانات (نتائج البكالوريا بجميع فروعها حسب الاسم ورقم الاشتراك) من خلال الدخول على الرابط وتحميل البرنامج مباشرة.

نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم



بعد انتهاء الطلاب من امتحانات البكالوريا، فإنهم يترقبون موعود ظهور نتائج البكالوريا حسب الاسم moed.gov.sy وفيما يلي سوف نذكر لكم خطوات معرفتها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم moed.gov.sy 2021 باستخدام الاسم.

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy ومتابعة الخطوات.

الدخول على تبويب نتائج الامتحانات.

تحديد الصف الدراسي الذي يدرس به الطالب، ثم يحدد المحافظة التي أدى بها الامتحانات.

كتابة الاسم في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على بحث أو كلمة إظهار النتيجة، يتم الانتظار حتى يتم تحميل النتيجة وسوف تظهر لك.

كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية في سوريا لعام 2022

أولاً: الدخول إلى الموقع الإلكتروني لإصدار نتائج البكالوريا

ثانيًا: اختر الفرع الثانوي الخاص بك (علمي أو أدبي .. الخ).

ثالثا: اختيار نوع البحث حسب رقم الاشتراك او بالاسم الثلاثي

رابعًا: اختر المحافظة التي قدمت فيها شهادتك الثانوية ، ثم أدخل رقم اشتراكك

خامساً: الضغط على بحث

يعرض لك الموقع نتائج امتحانات الشهادة الثانوية لكل من موضوعاتها مع المجموع الكلي والنهائي

الموقع الرسمي للوزارة: http://moed.gov.sy