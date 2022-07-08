تعرف على نوع السلاح المستخدف في قتل شينزو آبي

كشفت مصادر اعلامية يابانية ان أن السلاح المستخدم في عملية قتل رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، هو سلاح محلي الصنع، وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق.



سلاح صنع محلي

وذكرت تقارير صحفية نقلا عن مصادر خاصة من الشرطة اليابانية أن السلاح الذي تم استخدامه هو من تصنيع محلي ويدوي ولا يعد سلاحا حربيا خالصا.

وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.

وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.

وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.

دوافع شخصية وراء قتل آبي



وذكرت قناة "NHK" اليابانية، نقلا عن مصادر خاصة في الشرطة أن المهاجم تيتسويا ياماغامي الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، أدلى بشهادته الأولى أوضح فيها دوافعه، قائلا إنه "كان غير راض عن عمله ونشاطه وأراد قتله بالفعل".

في سياق متصل، أعلنت السلطات الأمنية عن اعتقال المهاجم والذي يدعى تيتسويا ياماغامي ويبلغ 41 عاما، حيث لم يبد أي مقاومة أثناء عملية الاعتقال.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن ياماغامي خدم في قوات الدفاع البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.

#BREAKING | Japanese Ex PM Shinzo Abe Dies After Being Shot While Campaigning https://t.co/reuSELR03o pic.twitter.com/Ziifv9VSGZ — NDTV (@ndtv) July 8, 2022

عمليات اغتيال لمسؤولين يابانيين

وخلال السنوات الماضية شهدت اليابان عدة عمليات هجوم بالأسلحة النارية على شخصيات رئيسية، بينها سياسيون، بحسب التلفزيون الياباني.