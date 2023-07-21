تعرية واغتصاب وتصوير المعتقلات في السجون الايرانية

سلط تقرير اعلامية نشره موقع الـ بي بي سي البريطاني الضوء على عمليات التعذيب والاهانة والاذلال الذي تواججه السجينات في المعتقلات الايرانية

واشار التقرير نقلا عن شهادات المعتقلات الى أنه جرى تصويرهن بعد تعريتهن بغرض التفتيش خلال وجودهن في السجن،وخلال ذلك أجبرن على نزع الفوط الصحية عندما كن في فترة الدورة الشهرية والقرفصة أوالقيام بقفزة القرفصاء.

ونقل المصدر عن مجغان كيشافارز "سجينة لـ 3 سنوات في سجني إيفين وقرتشك سيئي السمعة" قولها : "إنهم يفعلون ذلك لإذلالنا"وتكشف انها خضعت لثلاث عمليات تفتيش بعد تعريتها أمام كاميرات المراقبة الداخلية كما اكدت ان حارسة سجن التقطت لها صورا عارية بهدف استخدام النظام لتلك الصور للضغط علينا واسكاتنا مشيرة إلى خطر التعرض للابتزاز بعد انتهاء عقوبتها.

واتهمت كيشافارز بـ "التآمر على الأمن القومي وعدم احترام الإسلام والترويج للفساد والفحش" لها وحُكم عليها بالسجن 12 عامًا وسبعة أشهر كما اتهمت بـ "الفساد على الأرض" وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام خاصة بعد ظهورها على موقع الانستغرام من دون حجاب

وتقول السجينات ان المتهمات بالترويج وتعاطي المخدرات يجردون من ملابسهم اثناء خضوعهم للتفتيش بحثاً عن المخدرات بينما سجناء الرأي لم يتعرضوا لمثل هذه الممارسات سابقاً عموماً وبالتأكيد ليس أمام الكاميراـ ويدعي رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني "إن الحارسات فقط يشاهدن فيديوهات تفتيش السجينات"، معترفاً بذلك أنه يتم تصوير السجينات.

وتكشف الـ بي بي سي وثائق سرية تكشف رسالة تتحدث عن واحدة من عمليات التفتيش بتعرية المعتقلةمجغان كافوسي، الناشطة الحقوقية الكردية حيث خضعت لهذه العملية في سجن بمدينة كرج خمس مرات حيث كشف عن تعريتها بغرض التفتيش طُلب من النيابة العامة الإيرانية إجراء تحقيق في الأمر.

وتشير الناشطة الحقوقية البلوشية إلهه إجباري : "لقد سخروا من جسدي أثناء خضوعي لعملية التفتيش بالتعرية في المرتين اللتين تم فيهما اعتقالي". كما أظهرت لنا ندبة على يدها وقالت إن المحقق قد أطفأ سيجارته على جلدها وكانت قد اعتقلت بتهمة "الدعاية ضد جمهورية إيران الإسلامية".

في ايام الثورة الاخيرة ضد النظام اعتقلت نسيبة شمسائي الناشطة في مجال حقوق المرأة وتؤكد انها إنها تعرضت للتفتيش بالتعرية ثلاث مرات، واتهمت "الدعاية ضد جمهورية إيران الإسلامية من خلال خلع الحجاب في الأماكن العامة وعدم احترام مؤسس جمهورية إيران الإسلامية والمرشد الأعلى" وحُكم عليها بالسجن لمدة 12 عامًا. أطلق سراح شمسائي بعد قرابة ثلاثة أشهر من سجن قرتشك وتعيش حالياً في المنفى وتقول انها احتجت على تعريتها امام المحققين فاخبروها : "من الآن فصاعدًا كل شيء ممكن".