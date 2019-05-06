تعزيزات أمريكية في الشرق الأوسط تحسبا لهجمات تستهدف قواتها

ذكر مسؤول عسكري أمريكي أن قرار واشنطن إرسال القوة الضاربة إلى الشرق الأوسط جاء بسبب وجود "مؤشرات واضحة" على تخطيط إيران والتنظيمات التابعة لها لمهاجمة العسكريين الأمريكيين.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لكونه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، لوكالة "أسوشيتد برس" اليوم الاثنين، أن البنتاغون وافق على الإجراء الذي أعلنه الليلة الماضية مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، مشيرا إلى أن القوات البحرية والبرية الأمريكية في الشرق الأوسط تعد "أهدافا محتملة" لتلك الهجمات المزعومة.

هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريح صحفي أدلى به على متن طائرته في طريقه إلى أوروبا، أن هذا القرار جرت دراسته لوقت ما، مضيفا أن واشنطن لاحظت تصرفات تصعيدية من قبل الإيرانيين.

وشدد بومبيو على أن واشنطن ستجعل القيادة الإيرانية تتحمل المسؤولية عن أي هجوم محتمل على المصالح الأمريكية، سواء كان ذلك من قبل إيران مباشرة أو حلفائها الإقليميين مثل "حزب الله".

وسبق أن أشار بولتون إلى أن إرسال المجموعة الضاربة التي تترأسها حاملة الطائرات "أبراهام لينكون" برفقة قوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط يأتي ردا على "عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلق والمتصاعدة".

ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أن إرسال قاذفات إلى المنطقة يعد مؤشرا على أن البنتاغون بصدد نشر قوة جوية، تنطلق من الأرض، في الشرق الأوسط، ربما في شبه الجزيرة العربية.