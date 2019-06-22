تعزيزات امنية في محيط القواعد الجوية الاميركية في العراق

فيما نفت الولايات المتحدة سحب قواتها ومتعاقديها من قاعدة جوية عراقية الا انها اقرت بوجود خطر وتعزيز الاجراءات الامنية في محيطها

وتتخوف اميركا من ردة فعل لمليشيات شيعية موالية لايران قد تؤذي الاميركيين في عسكريين ومدنيين في المنطقة وخاصة العراق

وتعرضت قاعدتان عراقيتان تستضيفان قوات أميركية لقصف صاروخي الأسبوع الماضي في هجمات لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وقالت مصادر ان السلطات العراقية عززت إجراءات الأمن في محيط وداخل قاعدة بلد الجوية، التي تضم مدربين أميركيين في اعقاب هجوم بالصواريخ استهدف القاعدة الأسبوع الماضي.

وقال الجنرال فلاح فارس لوكالة أسوشيتد برس السبت إن الإجراءات تشمل حظر التجول ليلا، مما يعزز الأمن داخل القاعدة وبالقرب منها، وكذلك مراقبة المناطق القريبة. وأضاف فارس أن هذه الإجراءات تنفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة.وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر في الجيش العراقي الجمعة أن القوات الأميركية تستعد لإجلاء وشيك لمئات المتعاقدين الأميركيين مع شركتي لوكهيد مارتن وساليبورت، والذين يعملون في قاعدة بلد شمال بغداد بسبب "تهديدات أمنية محتملة".

وتأتي الإجراءات الأمنية العراقية المتصاعدة في قاعدة بلد الجوية وسط توترات حادة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مدير الحماية في القيادة الكولونيل كيفين ووكر في تغريدة إن "الادعاءات بشأن سحب المتعاقدين أو أي مواطن أميركي من قاعدة بلد الجوية غير صحيحة".

وأضاف ووكر أن "العمليات في قاعدة بلد الجوية تسير بشكل طبيعي، ولا توجد خطط في هذا الوقت لإجلاء أي فرد من القاعدة".