تعزيزات عسكرية اسرائيلية في القدس المحتلة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قائد هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي أوعز للأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات استعدادا لمزيد من التصعيد، بعد مواجهات عنيفة شهدتها مدينة القدس.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر" اليوم السبت، أن كوخافي ترأس اجتماعا لتقييم الوضع بمشاركة كبار قادة الجيش ومندوبين عن الشرطة وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك".

وتابع: "أوعز رئيس الأركان بتعزيزات إضافية للقوات والوسائل بالاضافة الى الاستعداد للتصعيد وسلسلة خطوات أخرى".

وأظهرت فيديوهات عناصر للشرطة الإسرائيلية وهم ينفذون عمليات مداهمة واعتقالات في مدينة القدس.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن 230 فلسطينيا على الأقل اعتقلوا في القدس منذ بداية شهر رمضان.

يأتي ذلك على خلفية إصابة أكثر من 200 فلسطيني خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود في القدس