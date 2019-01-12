تعزيزات عسكرية تركية جديدة تصل الحدود مع سوريا

الجيش التركي يكثف من تعزيزاته في المنطقة الجنوبية

وصل ولاية هطاي التركية، السبت، قطار يحمل معدات عسكرية جديدة، لتعزيز القوات التركية المنتشرة على الحدود مع سوريا.

ويحمل القطار دبابات وناقلات جند ومعدات عسكرية قادمة من مدن أخرى.

ووصل القطار محطة مدينة أسكندرون التابعة لهطاي، وجرى تفريغه من الحمولة وإرسالها إلى الوحدات المنتشرة على الحدود الجنوبية.

وخلال الآونة الأخيرة، كثّف الجيش التركي من تعزيزاته في المنطقة الجنوبية، وسط ترقب لإطلاقه عملية عسكرية ضد التنظيمات شمالي سوريا.