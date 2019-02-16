تعطل اسرع قطار في الهند بسبب بقرة

تبلغ سرعة هذا القطار، 180 كيلومترا في الساعة

أصيب أسرع قطار في الهند بعطل يوم السبت 16 فبراير-شباط 2019 إثر اصطدامه ببقرة، غداة تدشينه في مراسم شارك فيها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقد أنجز قطار "فانده بهارات إكسبرس" الذي صمّم في الهند في إطار البرنامج الوطني المشجّع للصناعة المحلية "مايك إن إنديا" أول رحلة له الجمعة من نيودلهي إلى فاراناسي.

لكن في اليوم التالي عند عودته إلى العاصمة اصطدم ببقرة فانقطع التيار الكهربائي عن أربع عربات وتعطّل نظام كبح السرعة، بحسب ما أفادت الهيئة الهندية لسكك الحديد.

وصرّحت الناطقة باسم الهيئة سميتا فاتس شارما لوكالة فرانس برس "شهد القطار بعدها مشاكل تقنية وعلق في طريقه إلى نيودلهي".

وفي نهاية المطاف، وصل القطار إلى مقصده قبل رحلته التجارية الأولى المرتقبة الأحد، بحسب شارما.

والمشاكل الناجمة عن المواشي على خطوط السكك الحديد شائعة في الهند وخصوصا في ولاية أوتار براديش حيث وقعت هذه الحادثة السبت.

وقد تبلغ سرعة هذا القطار، الأسرع في الهند والذي شيّد في إطار برنامج لتحديث السكك الحديد في البلد العائدة إلى زمن الاستعمار، 180 كيلومترا في الساعة. ويستقلّ القطارات في الهند نحو 23 مليون مسافر في اليوم.