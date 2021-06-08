عودة بعض المواقع العالمية الى العمل بعد انقطاع لسبب مجهول

عادت بعض المواقع الاعلامية الدولية الى العمل والبث بعد انقطاع قصير لسبب مجهول

وتعطلت مجموعة من كبريات الصحف ووكالات الانباء عن خدمة البث الاخباري اليوم الثلاثاء بعد ان تعرضت لخلل مفاجئ.

وافادت مصادر بتعطل العديد من مواقع الإنترنت في العالم، بينها مواقع إخبارية تابعة لعدد من المؤسسات الإعلامية العالمية.

وذكرت أن العديد من مواقع الإنترنت في العالم تعطلت صباح الثلاثاء بشكل مفاجئ، بينها مواقع تعود لوسائل إعلام كبرى ومنها سي إن إن الأميركية والغارديان البريطانية ولوموند الفرنسية

واعلنت وكالة أسوشييتدبرس عن انقطاع خدمة المواقع الإخبارية نجم عن تعطل شركة للحوسبة السحابية

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن مواقع "أمازون" و"الحكومة البريطانية" و"ريديت" أصابها عطل مفاجئ في مختلف أنحاء العالم.

وشمل العطل كذلك المواقع الإخبارية، مثل موقع قناة "سي إن إن" الأميركية و"فاينانشيال تايمز و"نيويورك تايمز" و"بلومبرغ" و"الغارديان".. وعند دخول هذه المواقع، يتفاجأ الزائر برسالة "Error 503 Service Unavailable".