تعطل ناقلة نفط في قناة السويس يتسبب بتباطؤ حركة الملاحة

قالت هيئة قناة السويس إن المشكلة استمرت نحو عشر دقائق و "تم حلها".

قالت مواقع الشحن البحري مارين ترافيك وتانكر تراكرز إن حركة النقل البحري تباطأت في قناة السويس الثلاثاء، حيث واجهت ناقلة النفط "إم تي رومفورد" صعوبات في جنوب القناة.

وقال مصدر تجاري إن القناة أخطرت الشركات بأن السفينة واجهت مشكلة في محركها أثناء عبور القناة، وأنها أرسلت زوارق سحب لمساعدتها.

وذكرت شركة تانكر تراكرز على تويتر أن السفينة واجهت صعوبات لكنها في النهاية تتجه شمالًا مرة أخرى.

وقالت هيئة قناة السويس لرويترز إن المشكلة استمرت نحو عشر دقائق و "تم حلها".

تأتي هذه الحادثة بعد أيام من تعويم سفينة الحاويات "إم في إيفر غيفن" التي جنحت أثناء عبورها وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل. وتسبّب تعطّل السفن بتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى. وبلغ عدد السفن المنتظرة لعبور القناة 425 بحسب موقع "لويدز ليست".