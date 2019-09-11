تعليق الاحتجاجات في هونغ كونغ الأربعاء بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر

ألغى ناشطون في هونغ كونغ الاحتجاجات يوم الأربعاء بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 في الولايات المتحدة ونددوا بتقرير نشرته صحيفة رسمية صينية قال إنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمل ”إرهابي ضخم“ في المدينة.

وتجتاح الاحتجاجات التي يشوبها العنف أحيانا هونغ كونغ منذ شهور وأشعلها غضب بشأن مشروع قانون لترحيل المتهمين في قضايا جنائية إلى الصين لمحاكمتهم. ثم اتسع نطاق الاحتجاجات وتحول إلى دعوات مطالبة بالديمقراطية وبأن يرفع الحزب الشيوعي الحاكم في بكين يده عن المدينة.

وقالت طبعة صحيفة تشاينا ديلي الصادرة في هونغ كونغ على صفحتها على موقع فيسبوك يوم الثلاثاء ”المتعصبون المناهضون للحكومة يخططون لهجمات إرهابية كبيرة تشمل تفجير خطوط أنابيب غاز في هونج كونج يوم 11 سبتمبر“. وأرفقت الصحيفة مع تقريرها صورة للهجمات على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك.

واستكملت الصحيفة ”المعلومات المسربة جزء من استراتيجية يضعها المحتجون المتطرفون في غرف الدردشة الخاصة بهم على الإنترنت“.

وقال محتج يدعى مايكل (24 عاما) تعليقا على منشور صحيفة تشاينا ديلي ”لسنا في حاجة حتى لتحري الحقائق لمعرفة أن هذا نبأ كاذب“.

وقال المحتجون في بيان ”سيتم تعليق كافة أشكال الاحتجاج في هونغ كونغ يوم 11 سبتمبر كنوع من التضامن ضد الإرهاب، يستثنى من ذلك الغناء والهتافات“.

وقالت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام في كلمة يوم الأربعاء إن هونج كونج تواجه تحديات جسيمة تتراوح بين النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة إلى التوترات الراهنة.

وقالت لرجال أعمال ”آمل أن ننجح في تخطي خلافاتنا من خلال التمسك بمبدأ بلد واحد ونظامين وبالقانون الأساسي وعبر تضافر جهود حكومة وشعب هونغ كونغ“. والقانون الأساسي هو الدستور الخاص بهونج كونج.

