تعليق الخدمات غير الطارئة بالمراكز الطبية الخاصة في قطر

أمرت الحكومة القطرية بتعليق كافة الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة باستثناء خدمات الطوارئ، اعتبارا من الثاني من أبريل نيسان مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا في البلد.

وسجلت قطر الأربعاء 780 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 مقارنة مع معدل يومي أقل من 200 في ديسمبر كانون الأول.

ووسعت وزارة الصحة الثلاثاء حملة التطعيم، حيث خفضت سن مستحقي التطعيم إلى 40 عاما.

وقالت الوزارة في بيان إن قطر "شهدت في الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعا مستمرا في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، مما تسبب في إدخال أعداد كبيرة من المرضى للمستشفى ولوحدات العناية المركزة يوميا بسبب إصابتهم بأعراض مرضية شديدة".

وشددت قطر‭‭‭‭ ‬‬‬‬ قيود الحد من انتشار الفيروس في الأسبوع الماضي، وشمل ذلك إغلاق مراكز الترفيه وخفض الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق ودور السينما.

كما تواصلت الزيادة في الإصابات في سلطنة عمان، التي فرضت حظر تجول جزئيا في الأسبوع الماضي. وسجلت السلطنة 1162 إصابة يوم الأربعاء.

