تعليق الدراسة وإغلاق الطرق.. فيضانات في جدة (فيديو)

تسببت الأمطار الغزيرة، التي شهدتها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بتشكل السيول، التي أغرقت الطرقات، وعطلت مظاهر الحياة العامة، مماد دفع السلطات لإغلاق الطرق وتعليق الدراسة وتأخير الرحلات الجوية.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، بإغلاق الطريق المؤدية من "جدة" إلى مدينة مكة المكرمة، بسبب التساقط الغزير للامطار، وتعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن "إغلاق طريق (مكة-جدة) السريع، وبشكل احترازي نظرًا لهطول الأمطار".

وأظهرت فيديوهات، نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، تساقط الأمطار الغزير، وتأثر حركة المركبات على الطرق، وإغلاق بعضها في جدة.

ودعا مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، عبر حسابه في "تويتر"، المسافرين للتواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد الرحلات الجوية، بعد تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوي، بسبب الأحوال الجوية.

يذكر أن مدينة جدة، كانت قد شهدت فيضانات كبيرة عام 2009، أدت لوفاة 123 شخصا، ونحو عشرة أشخاص بعدها بعامين.