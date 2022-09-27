تعليق الدوام في مدرسة أردنية بسبب "أفعى"

علقت وزارة التربية والتعليم الأردنية الدوام في مدرسة بالعاصمة عمان الثلاثاء، بعد تلقيها معلومات حول العثور على أفعى داخل المدرسة.

ونقل موقع "عمون" عن الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد جميل المساعفة قوله إنه "تم اليوم الثلاثاء تعليق الدوام في مدرسية شجرة الدر الأساسية المختلطة في منطقة تلاع العلي بعد ورود معلومات تفيد بالعثور على افعى داخل حرم المدرسة".

واضاف المساعفة أن "كوادر دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان، قامت برش المدرسة، بالمبيدات الخاصة، ما تطلب تعليق الدوام في المدرسة حفاظا على سلامة الطلبة".

ولفت الى أن قرار تعليق الدوام هو ليوم الثلاثاء فقط، حيث ستعود الدراسة للانتظام في المدرسة الاربعاء.