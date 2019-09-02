تعليق الملاحة بمطار معيتيقة الليبي "حتى اشعار آخر"

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية الإثنين، تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس حتى “إشعار آخر”؛ لاسباب أمنية.

جاء ذلك في مراسلة وجهها نصر شائب العين، رئيس مصلحة الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق، إلى شركات الطيران العاملة في ليبيا، نشرتها الصفحة الرسمية لإدارة مطار معيتيقة على “فيسبوك”.

وفي رسالته، قال شائب العين: “نظرا للظروف الأمنية بمطار معيتيقة الدولي، تقرر تعليق حركة الملاحة الجوية بالمطار اعتبارا من يوم الأمس (الأحد) إلى حين إشعار آخر”.

وتعتبر رسالة مصلحة الطيران المدني الإعلان الرسمي لتعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي، فيما سبقها إعلان شركات الطيران الليبية الحكومية والخاصة، الأحد، استئناف رحلاتها من مطار مصراتة (غرب طرابلس) نتيجة إغلاق “معيتيقة”.

والأحد، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، قصف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مطار معيتيقة الدولي، مساء السبت، بالتزامن مع وصول طائرة للحجاج، مخلفا إصابات عدة، بينهم أطفال.

ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.

