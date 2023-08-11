تعليق بث قناة جزائرية بسبب مشاهد تشجع على "المثلية الجنسية"

قررت السلطات الجزائرية الجمعة، تعليق بث احدى القنوات التلفزيونية المحلية على خلفية برنامج تضمن مشاهد قالت انها تتنافى مع الدين الاسلامي واخلاق المجتمع.

وقالت "سُلطة ضبط السمعي البصري" المعنية بمراقبة عمل القنوات التلفزيونية، ان قناة "السلام" ارتكبت مخالفة ببثها مساء الخميس، برنامجا تضمن لقطات تتنافى مع الدين واخلاق المجتمع الجزائري

ووصفت السلطة هذا التصرف بانه غير مسؤول وغير مهني.

واعلنت في ضوء ذلك انها قررت تعليق كافة البرامج التي تبثها القناة مؤقتا الى حين البت في قرار نهائي سيتم اتخاذه بحقها.

قناة السلام الهوكاوية تنشر السلام والثملة بين أبناء الحظيرة pic.twitter.com/HWhifBBOrl — Abdellah Leghzal (@LeghzalAbdellah) August 11, 2023

وقال موقع "أوراس" أن المقاطع التي اشار اليها بيان سُلطة ضبط السمعي البصري تضمنت مشاهد تشجّع على "المثلية الجنسية".

وبدورها، ذكرت مصادر اعلامية ان المشاهد تتعلق بحفل زواج رجلين من المثليين جنسيا.